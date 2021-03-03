На Тернопільщині помер авторитетний педагог і керівник, колишній директор Староолексинецкої школи, Кременецької ЗОШ №5 та школи-інтернату Михайло Савчук.

Сумну звістку повідомили у Фейсбуці.

“Колектив Староолексинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів глибоко сумує через тяжку втрату Савчука Михайла Федоровича, який очолював нашу школу понад 20 років. Скільки хороших слів і світлих споминів можуть сказати про нього педагогічні колективи різних освітянських установ: відділу освіти, Кременецької ЗОШ №5, школи–інтернату. Скрізь, де він працював, то працював по-справжньому. Та, напевно, найбільші здобутки в Старому Олексинці. Тут збудована школа, тут збудований дім. Хоча що було більшим домом, то сказати важко. Скрізь докладав працю та частину душі. В Олексинці Михайло Федорович став директором. Не просто керівником, а директором за покликанням. З настирливістю і завзяттям будував школу: сперечався з проектантами, переконував районне керівництво, сам возив матеріали. Школа постала добротна, ошатна. Навколо учні заклали сад із молоденьких саджанців, попід вікнами запалахкотіли різнобарв’ям квіти. Та мудрість керівника в тому, щоб створити справжній колектив. Тут Михайлу Федоровичу не було рівних, кадри він умів підбирати. Був вимогливим, тримав дисципліну і лад, але завжди цінував тих вчителів, які віддавались роботі. Вимагав від інших новизни та завжди сам перебував у пошуку. Михайло Федорович у Старому Олексинці не просто збудував школу, а зорав ниву, де сіють добре, вічне. Тут його завжди пам’ятатимуть тисячі вдячних учнів”, – написала Марія Довгополюк.