Юний порушник – учень 11 класу однієї зі шкіл Кременця. Батьки кажуть: золота дитина, іншої думки ті, хто знає парубка поза межами дому.

В поле зору поліцейських потрапляє уперше, проте стаття серйозна – збут наркотичних засобів. У ході оперативних заходів поліцейські задокументували факт продажу кременчанином речовини рослинного походження. Експертиза підтвердила – це наркотична речовина канабіс.

Неповнолітньому оголошено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 ККУ. Запобіжний захід – особисте зобов’язання. Незабаром матеріали провадження буде передано до суду, повідомляють у поліції.