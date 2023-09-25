Знову жахлива звістка: на фронті загинув тернополянин Володимир Жмуд

Жахлива звістка для Тернопільської громади. Захищаючи Україну і відстоюючи нашу свободу та незалежність, на фронті загинув Герой Володимир Романович Жмуд.

Його життя обірвалося 21 вересня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Захиснику було 45 років.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника. Вічна та світла йому пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника міста.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 26 вересня, об 11-й годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій.