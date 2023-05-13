Знову війна забрала молоде життя: у бою з окупантами загинув Андрій Панасюк

І знову війна, страшна та невблаганна, забрала молоде життя у нашого земляка.

9 травня у бою з російським окупантом на Донеччині загинув Панасюк Андрій Петрович, житель села Тилявка, 1991 року народження.

Про важку втрату повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

“Він мав багато друзів та був доброю та щирою людиною. Хоробро крокував вперед, завжди підтримував та допомагав рідним і побратимам. Служив стрільцем-помічником гранатометника. Сміливо та рішуче виконував свій військовий обов’язок, адже вдома на нього чекали кохані дружина та діти.

Низько вклоняємося подвигу Героя у протистоянні російській навалі…

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам’ять та вічна слава Захиснику України!”, – ідеться у дописі очільника громади.