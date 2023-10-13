У Тернополі вчора відбулося навчання для підвищення рівня готовності екстрених служб та органів управління, евакуації людей у випадку критичної ситуації: відсутності електроенергії, газу та мінусової температури повітря.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Служби відпрацьовували ситуацію на вулиці Симона Петлюри, 10 та вулиці Василя Стуса, 2. Після оповіщення надзвичайної ситуації, розпочали алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації: злив води зі всіх мереж у цих житлових будинках та провели навчальну евакуацію жителів. Розмістили їх у пункті незламності та у Тернопільській загальноосвітній школі №22.

“Мешканців будинків оповістили про припинення централізованого постачання тепла та води. Рятувальники розгорнули мобільний пункт незламності, де постраждалі громадяни могли пройти реєстрацію, зігрітися, випити гарячого чаю, отримати медичну та екстрену психологічну допомогу. Далі їм пропонували переміститися до тимчасового пункту розміщення евакуйованих, який розгорнули на базі місцевої загальноосвітньої школи. Там для населення організували мобільні пункти харчування та відпочинку, медичної та психологічної допомоги. За допомогою теплової гармати рятувальники забезпечили температурний режим у будинку. В свою чергу, для забезпечення тепла в будинках, спеціалізовані служби здійснили аварійне скидання теплоносія з внутрішньобудинкових систем тепло- та водопостачання, – розповідають в управлінні ДСНС. – По завершенню навчань відбулось підведення підсумків, вказано на основні аспекти при виконанні подібних аварійно-рятувальних робіт, наголошено на необхідності тісної та злагодженої взаємодії між усіма службами цивільного захисту, для забезпечення максимальної безпеки людей”.