Зловмисник за допомогою підручних інструментів демонтував частину матеріалів верхньої будови колії, аби здати їх на металобрухт. Крадіжку виявили працівники залізниці та повідомили правоохоронців.

Під час обходу території залізничники помітили пошкодження недіючої колії на вулиці Фабричній. Невідомий розукомплектував верхню будову колії, викравши 6 підкладок та 22 костилі .

Поліцейські розшукали зловмисника. Причетним до крадіжки виявився 36-річний тернополянин. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – був неодноразово судимий за майнові злочини.

Крадені деталі він мав намір здати на металобрухт. Проте не встиг – речові докази вилучили працівники поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка. Поліцейські також перевіряють тернополянина на причетність до вчинення інших протиправних діянь на території міста.