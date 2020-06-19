Світ

Несподівані жертви антирасистів

Ще недавно шанувальники комуністичної та імперської монументальної старовини, засуджуючи знесення пам’ятників Леніну і Катерині ІІ, посилалися на західний досвід. Мовляв, там цінують і зберігають історію в усіх її проявах і з “пам’ятниками не воюють”. Тепер вони, мабуть, прикусять язики. Антирасистський рух, поштовх якому дали протести в США з приводу загибелі від рук копів афроамериканця, вилився в несподівані форми: у багатьох країнах світу «жертвами» демонстрантів стають пам’ятники історичним особистостям. За останні декілька тижнів уже в кількох країнах демонстранти спаплюжили або знесли пам’ятники історичним діячам, яких вони вважають причетними до работоргівлі чи звинувачують у расизмі. Серед них опинилися Вінстон Черчіль, визнаний найвидатнішим британцем в історії, та мореплавець Христофор Колумб, який, на свою голову, відкрив для європейців Америку…

Через 34 роки: нарешті розкрили вбивство прем’єра

Нарікаючи на неповороткість нашої рідної правоохоронної системи, ми подеколи забуваємо, що й правові інституції, здавалося б, передових і цілком розвинених держав “запрягають” іноді ой як повільно… З 1986 р. однією з трагічних загадок ХХ століття було вбивство тодішнього прем’єр-міністра Швеції Улофа Пальме. Він був застрелений в спину в центрі Стокгольма, коли повертався з дружиною (без охорони!) з кінотеатру. Розслідуючи цю справу, поліція “просіяла” тисячі людей. Як нерідко буває в подібних випадках, спочатку звинувачення були пред’явлені першому, хто потрапив під руку – якомусь дрібному злочинцеві. Однак невдовзі його виправдали. І ось тепер шведська прокуратура заявила, що знає, хто скоїв цей злочин. Щоправда, відповідати за вбивство глави уряду йому не доведеться, оскільки ще двадцять років тому він наклав на себе руки. Цікаво, що під час розслідування злочинець проходив у справі як свідок, однак тоді жодної підозри не викликав…

Україна

Чому ми маємо їх годувати?

Крім зростання захворюваності на коронавірус, яке немалою мірою відбувається завдяки нехлюйству та легковажності самих українців, їх також хвилює і зростання злочинності. В тому числі – в її найжорстокіших проявах. Багато хто вважає, що нам зарано було сліпо копіювати європейське законодавство, зокрема, заборону смертної кари – потрібно спершу навести порядок і підготувати суспільство, щоб бути готовими для застосування європейських законів. Згідно з інформацією, близько 100 тисяч користувачів Facebook відреагували на дописи із вимогою зареєструвати петицію про відновлення смертної кари. І така реакція людей свідчить про те, що проблема стала критичною. Одним із найбільш поширених аргументів на користь смертної кари є те, що довічне ув’язнення — це надто дорого і тому людей, які скоїли тяжкі злочини, з економічної точки зору доцільніше страчувати. Зазвичай цей аргумент звучить дещо інакше: “А чому ми маємо їх годувати?”. Смертна кара в Україні була скасована ще в 2000 р. і реально навряд чи буде повернута, адже це суперечить вимогам Ради Європи.

“Московська зозуля” підтримала “бобіка”

У цьому світі, як відомо, немає вічного стану миру – десь хтось з кимось постійно за щось гризеться. Це стосується і цілих держав, і окремих персоналій. Іноді – навіть дуже й дуже відомих. Свого часу Олег Ляшко дебютував як народний депутат у складі блоку Юлії Тимошенко, і, вочевидь, саме Юлії Володимирівні колишній журналіст був тією чи іншою мірою зобов’язаний просуванням своєї політичної кар’єри. Однак потім колишні однопартійці побили горщики і публічно не соромилися обзивати одне одного, використовуючи широкі власні пізнання в царині зоології, зокрема, орнітології (“московська зозуля”) і собаківництва (“бобік”, “чихуахуа Порошенка”). Однак в цьому світі навіть найзапекліші конфлікти рано чи пізно закінчуються. Нещодавно у соцмережі з’явилися фото Тимошенко і Ляшка, які разом чаювали на терасі одного із столичних кафе. Вочевидь, галантність головного радикала вразила леді Ю., і днями вона заявила, що її партія підтримає ще недавнього “бобіка” на виборах до Верховної Ради восени на окрузі на Чернігівщині…

Помста за конкретний злочин

Виявляється, наші секретні служби таки дещо вміють і можуть. Як повідомив у соцмережі речник МВС Артем Шевченко, ліквідація одного з ватажків терористичного формування ЛНР Олега Анащенка в лютому 2017 р. була результатом операції українських спецслужб. Його тоді було знищено в автівці керованим вибухом. Ліквідували Анащенка не за проросійську позицію і проголошення сепаратистських гасел на мітингах, а за цілком конкретний злочин: збиття бойовиками військово-транспортного літака Ил-76 з 49 українськими військовими, що сталося 14 червня 2014 р. під Луганськом. Саме до річниці цієї трагічної події й була приурочена інформація А.Шевченка. За його словами, в той час це була найбільша одночасна втрата сил АТО. Тоді Анащенко командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором збиття українського транспортника. Через два з половиною роки його командирські якості та організаторські здібності були належно оцінені…

Тернопілля

Сприятливі умови

Новина на сайті дещо заспокоїла: тепер, коли на пробіжці побачу щось довге і слизьке, що швидко повзтиме, можу бути певен, що це не запізнілий прояв білої гарячки – у парку “Топільче” таки повзають змії. Фахівці кажуть, що умови для них сприятливі: тепла зима, достатньо жуків і гризунів на поживу… Натомість у людей (в силу відомих причин) такого “режиму найбільшого сприяння” немає. І хліб насущний доводиться добувати нелегкою працею або ж видурювати у ближніх своїх лукавством чи іншими прогрішеннями. Для тих, хто віддає перевагу першому, служба зайнятості пропонує спробувати себе в ролі водія, підсобника чи тракториста. Такі перспективи, вочевидь, не влаштовували трьох “добрих молодців” з сусідньої області й вони, мабуть, покопирсавшись у пам’яті, згадали про такий давній і не раз описаний у книгах (один “Викуп” О’Генрі чого вартий) промисел, як кіднепінг. Згадали – і викрали юнака з Тернопільщини, сповістивши батьків бідолахи, що повернуть його за сущу дрібницю – 60 тис. грн. Гроші їм таки передали, але сам момент передачі, напевно, буде для них останнім приємним враженням на досить тривалий час – усю трійцю одразу ж “пов’язали”…

Ігор Дуда