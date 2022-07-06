До співробітників Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення від 33-річної жительки села Посухів про те, що невідома особа шляхом обману виманила у неї 2 300 гривень.

За словами потерпілої, до неї в месенджері надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити гроші. Необхідну суму вона просила перерахувати їй на картку. Жінка повірила і переказала кошти.

Коли ж заявниця зателефонувала до знайомої, виявилося, що її сторінку в соцмережі зламали невідомі особи і від її імені розсилають повідомлення.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають громадян від таких афер. Не варто довіряти схожим повідомленням, не перераховуйте гроші, не перевіривши інформацію. Зв’яжіться особисто з людиною, яка вам написала, аби з’ясувати, що з нею трапилося.