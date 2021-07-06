Заліщицька трагедія: 80 років тому енкаведисти зіштовхнули у Дністер вагони з українцями. ФОТО

Пам’ять жертв Заліщицької трагедії вшанували на Тернопільщині. З нагоди 80-ої річниці цієї події у Заліщиках відбулися покладання квітів та панахида.

80 років тому більшовики підірвали залізничний міст і зіштовхнули у ріку Дністер вагони із сотнями патріотів заходу України. Це один із найжорсткіших методів знищення інтелігенції, – каже історик Ігор Островський. «Енкаведисти» запакували людей в товарні вагони, доправили їх на міст і підірвали його.

«На заарештованих українських патріотів сфальсифікували різні кримінальні справи. Тих, хто не зізнавався в антирадянській діяльності, із кого не встигли тортурами вибити свідчення було наказано знищити на місці чи в дорозі. Більш жорсткого методу знищення інтелігенції невідомо. Через пару годин прийшла велика вода і декілька вагонів посунуло аж до шосейного моста. Ті, хто намагався вибратись на берег НКВД і прикордонники розстрілювали із кулеметів».

У Заліщиках поминальною панахидою вшанували українців, які прийняли страшну смерть через патріотичну позицію. Також жителі краю поклали квіти до монументу, встановленому у їхню пам’ять.