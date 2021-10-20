19 жовтня о 18:11 на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в одному з житлових будинків на вул. Шухевича.

Про дим з вікна будівлі повідомили водії автівок, які проїжджали повз місце події. На виклик негайно направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. О 18:31 пожежа на площі близько 4-х метрів була ліквідована. Рятувальники зупинили горіння на початковій стадії та врятували будинок.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.