10 січня о 21:46 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про пожежу в селі Байківці Байковецької територіальної громади Тернопільського району.

Після прибуття до місця виклику першого підрозділу встановлено, що виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття житлового будинку на площі 150 м.кв., пошкоджено перекриття на площі 150 м.кв., речі домашнього вжитку.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

На гасіння пожежі залучалися чергові караули 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, частини спеціально-призначеної техніки аварійно-рятувального загону, -ї державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, місцевої пожежної команди села Шляхтинці. На місце події залучались працівники оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлі.