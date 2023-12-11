Житлові будинки, гараж і вагончик горіли на Тернопільщині. ФОТО

Шість пожеж ліквідували вогнеборці Тернопільщини упродовж останніх трьох днів.

Про це повідомляють у ДСНС.

Так, 8 грудня о 6:29 у селі Старий Тараж Кременецького району виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено покриття будинку та речі домашнього вжитку на площі 40 м кв.

Приблизно у той же час горів житловий будинок у Теребовлі. Вогонь знищив покриття і перекриття.

В обідню пору подібна пожежа сталася у селі Забойки Тернопільського району. Знищено покриття будинку на площі 15 м кв. та пошкоджено перекриття на площі 15 м кв. Ймовірна причина виникнення пожежі – електростатичний розряд на фланці газового стояка.

Наступного дня, 9 грудня, горів гараж у селі Слобідка Мушкатівська Борщівської територіальної громади. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, дерев’яні двері, твердопаливний котел, покриття та перекриття на загальній площі 12 м кв. Під час гасіння пожежі врятовано дві будівлі.

10 грудня виникла пожежа дерев’яного вагончика у селі Заводське Чортківського району. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 м кв.

Сьогодні вночі, близько 3-ї години, пожежа виникла у гаражі приватного будинку на вулиці Далека у Тернополі. Вогонь знищив електромопед та речі домашнього вжитку на площі 20 м кв. Пошкоджено облицювання стін будівлі.

Причини виникнення пожежа та сума завданих збитків встановлюється.