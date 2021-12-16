Підрозділи територіальної оборони області запрошують на військову службу за контрактом.

Про це повідомив головний сержант бригади територіальної оборони Володимир Грицина. Укласти контракт із Збройними Силами України можуть і чоловіки, і жінки.

«Початок створення бригад територіальної оборони відбувся у 2018 році. наразі в Україні прийняти закон «Про національний супротив». Ми довго чекали цього закону. Цей закон дозволяє формувати ефективні бригади територіальної оборони у складі Збройних Сил України. Законодавець передбачив всі умови, щоб були створені такі бригади. Наразі серед завдань – підготовка військовослужбовців, які входять до складу бригади, а також це популяризація та інформування населення щодо створення нового підрозділу у складі Збройних Сил, який буде розвиватися», – зазначив Володимир Грицина.

Завдання територіальної оборони полягають у захисті населення на визначеній місцевості до моменту розгортання угруповання військ; участь у посиленні охорони та захисті державного кордону, підготовці громадян України до національного спротиву; боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора.