У лютому-березні на Тернопільщині можлива епідемія грипу. Такі прогнози Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України. Відтак жителів краю закликають вакцинуватися.

За словами епідеміологів, цього сезону будуть активними чотири віруси грипу: H1N1, H3N2, B/Вікторія, B/Пхукет. Сучасні вакцини захищають від усіх штамів.

“Щоб виробився імунітет, треба вакцинуватися завчасно. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, цього епідемічного сезону будуть активними чотири штами вірусу грипу. Переважно пік захворюваності ми фіксуємо наприкінці зими. Це пов’язано із нашими метеорологічними умовами. Вакцинуватися ми рекомендуємо насамперед тим особам, які належать до груп ризику. У 2020 році статистика захворюваності на грип була нижчою за попередні роки. Такий ефект дали карантинні обмеження. Зараз ми живемо майже у звичному режимі, тож вірус має умови для швидкого поширення”, – каже епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

Загалом в області від грипу вакцинувалося близько тисячі жителів краю. Переважно це працівники організованих колективів у Тернополі і Чорткові.