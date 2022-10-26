Жителі Тернопільщини почали масово отримувати повідомлення від шахраїв. У поліції щодня фіксують десятки звернень від людей, які постраждали через шахрайські дії.

Схеми шахраїв спрямовані на викрадення коштів та створення панічних настроїв, – каже Олександр Богомол. Він закликав жителів області перевіряти інформацію і не вірити шахраям.

«Не вірте шахраям, не ведіться на їхні повідомлення. Кожного дня у нас десятки шахрайств. Це стосується різних повідомлень у соціальних мережах, пропонується допомога, просять допомоги. Уникайте таких моментів, де шахраї у вас можуть витягнути гроші. Перевіряйте інформацію та повідомляйте у поліцію у разі підозри на шахраїв».

Додамо, восени на Тернопільщині почастішали випадки шахрайств. Зокрема, шахраї розсилають повідомлення, де говорять про виплату грошової допомогу внутрішнім переселенцям. У повідомленні вказують на ресурс, на якому можна подати заявку на отримання допомоги. Громадянам пропонують ввести персональні дані та номер банківської картки для нібито зарахування грошей. Після цього шахраї привласнюють гроші з банківських карток.