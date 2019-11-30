Більше 14 000 гривень переказав житель Бучача за неіснуючий товар. За допомогою звернувся до поліцейських.

Потерпілий розповів, що в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж комплектуючої деталі до автобуса за вигідною ціною. Зв’язавшись з продавцем та дізнавшись реквізити банківського рахунку краянин переказав кошти в розмірі 14075 гривень. Через декілька днів забравши посилку, його здивуванню не було меж. Вона виявилася пустою. Про подію краянин повідомив правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.