22 вересня до Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки одного із місцевих сіл. Потерпіла повідомила, що виявила відсутність грошових коштів.

Працівники поліції, які виїжджали на місце події встановили, що в помешканні заявниці побували сторонні особи. Невідомі викрали з будинку готівку в розмірі 40 000 гривень, які краянка зберігала між одягом.

Крадії потрапили до помешкання без труднощів, адже власниця будинку залишила ключ від вхідних дверей на підвіконні. В той час як невідомі обшукували помешкання в пошуках легкої наживи, потерпіла поралася по господарству. Повернувшись господиня нічого не запідозрила, оскільки ключ знаходився на своєму місці. Згодом коли жінка ввійшла до середини помітила відсутність грошей. За допомогою звернулась до поліцейських.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, повідомляють у поліції.