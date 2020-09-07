Майже 40000 гривень – саме в стільки обійшлося жителям Тернопільської області спілкування з телефонним шахраями. Громадяни повідомляли аферистам дані, за допомогою яких вони майстерно спустошували чужі електронні гаманці.

Одна з потерпілих звернулася до працівників Бучацького відділення поліції й попросила розшукати невідомого чоловіка, який привласнив її грошові кошти.

Аферист зателефонував до жінки й представився співробітником фінансової установи. Він розповів про збій системи в результаті чого відбулося автоматизоване блокування карткових рахунків. Аби усунути даний недолік необхідно повідомити персональні дані, що й зробила краянка. Вже через певний проміжок часу вона отримала сповіщення про зняття готівки в розмірі 35 000 гривень.

Від аналогічного злочину потерпіла й жителька Заліщицького району. Пройдисвіт зняв з електронного гаманця потерпілої 2500 гривень.

За фактами шахрайства поліцейські відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 190 ККУ.