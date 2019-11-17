Двічі громада подавала документи для ремонту, але двічі отримувала відмову від чиновників.

Уряд Олексія Гончарука обіцяє оперативно добудувати та капітально відремонтувати наступного року сотню шкіл і стільки ж дитсадків і стадіонів. Тим часом у селі Старий Тараж на Тернопільщині школярі користуються не унітазами, а смердючими отворами в підлозі, йдеться в сюжеті ТСН.

“Наступного року в Україні почнуть будувати та ремонтувати сотні соціальних об’єктів. Ми починаємо інфраструктурний бум!” – заявив Гончарук. Обіцянки не нові: на початку року ще старий склад Міносвіти анонсував те, на що роками чекали сільські школи – мільйони гривень з держбюджету мали йти на обладнання шкільних вбиралень. Програма з облаштування туалетів усередині шкіл мала умовну назву “Гідність дитини”.

Затулити носа, заплющити очі і взагалі не заходити у цей туалет – радять діти зі школи Старого Таража. Він викликає тільки одне почуття – огиду. “Неможна добудувати школи, щоб ходили в одну зміну, щоби діти мали спортивний зал, щоб діти мали туалет?!” – не розуміє завідувач філії “Старотаражська ЗОШ” Станіслав Курач. Діти там падають на слизькій замерзлій долівці туалету та гублять телефони в отворах з фекаліями.

В обласній адміністрації відео з цієї вбиральні переглядає керівниця управління освіти. Вона на цій посаді уже четвертий рік, і лише тепер обіцяє внести цю школу у список п’яти навчальних закладів області, які нагально потребують добудови. Надіслати перелік таких об’єктів вимагає прем’єр-міністр.

Як відбуватиметься обіцяний інфраструктурний бум – не зміг пояснити міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він зауважив, що це запитання не до нього, але сам проєкт він підтримує: “Всі ці сто шкіл, сто спортивних майданчиків – я буду обома руками підтримувати”. Кошти виділятимуться з Державного фонду регіонального розвитку. Тобто механізм розбудови регіонів залишається старий і виглядає так: громади за власні гроші виготовляють проєктну документацію, подають на розгляд обласної комісії, а після її затвердження уже столичні чиновники розглядають доцільність реконструкції або будівництва.

Це все у Старому Таражі вже проходили – двічі подавали проект на розгляд і двічі отримували відмову із області. “Ми не потрапили в цей список, бо не набрали потрібної кількості балів”, – каже представник громади Андрій Чубик. Чи потраплять у нього цього разу – не знають, але сподіваються, тому подавати проєкт добудови готуються уже втретє.

Кореспондентка ТСН Світлана Павук