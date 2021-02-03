Жорстоко побив і пішов з дому: на Тернопільщині розшукують вбивцю власного батька

Інкриміновану 44-річному жителю Гримайлова кримінальну статтю за заподіяння тілесних ушкоджень слідчі Гусятинського відділення поліції перекваліфікували. Тепер чоловік нестиме відповідальність за смерть батька.

Вчора вранці із медичного закладу, куди після побоїв було доправлено 70-річного жителя селища Гримайлів, надійшло повідомлення про смерть пацієнта.

Нагадаємо, напередодні пенсіонера шпиталізували до лікарні після конфлікту з сином. Тоді медики діагностували у потерпілого чисельні забої, переломи ребер.

Під час встановлення обставин події, поліцейські з’ясували, що чоловіка побив рідний син.

Наразі правоохоронці встановлюють його місце знаходження, адже після вчиненого той пішов з дому.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 2 статті 121 ККУ.