Жорстока війна обірвала молоде життя: на фронті загинув 33-річний Василь Зазуляк з Тернопільщини

Обороняючи Україну від окупантів, загинув 33-річний військовослужбовець із села Настасів Зазуляк Василь Павлович. Життя захисника обірвалося 4 березня у селі Федорівка на Донеччині.

Про важку втрату повідомили на сторінці Великоберезовицької селищної ради.

Народився Герой 8 вересня 1989 року. Закінчив місцеву школу, а згодом історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Добре навчався, окрім історії захоплювався математикою, географією, кресленням.

За словами односельців, Василь Зазуляк був спокійним, щирим, ввічливим, привітним, акуратним і дуже розумним, завжди позитивним і надійним, хорошим другом.

На захист України став восени, проте жорстока війна обірвала молоде життя. Воїн так і не встиг створити власну сім’ю…

У Василя Зазуляка залишились мати Надія, батько Павло, сестра Ірина, швагро Петро, племінник і хрещений синочок Назарчик.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Разом з вами розділяємо страшне горе…”, – ідеться у зверненні на сторінці селищної ради.

Вічна пам’ять Герою!