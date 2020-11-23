Жінку з Тернопільщини, яка померла в Італії, ховатимуть на чужині

В Італії померла жінка з Тернопільщини.

Про це повідомила Світлана Кіпещук у спільноті “Українські Баданте Брешія” у Фейсбуці.

“Померла наша землячка з Тернопільщини — Галина Загребельна. Зі святими упокій, Христе, душу спочилої раби Твоєї Галини де немає недуги, ні смутку, ані зітхання, але вічне життя. Бо Ти єси Воскресіння, Життя і вічний Спокій, Христе, Боже наш, і Тобі славу віддаємо з Предвічним Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічна пам’ять, царство небесне….” – йдеться у повідомленні.

Як повідомила Терміново Світлана Кіпещук, покійну хоронитимуть в італійському місті Брешія.

Співчуття рідним і близьким покійної…