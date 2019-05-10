Пенсіонерку з села Гніздичне, 88-річну Кобзар Ганну Данилівну знайшли мертвою односельчани.

Нагадаємо, жінка 1 травня близько 10 години вийшла з дому та не повернулася.

9 травня на полі за селом під час сільськогосподарських робіт односельці виявили мертву жінку. Нею виявилася розшукувана місцева мешканка. Сільський голова повідомив працівників поліції.

Як повідомляють у поліції, слідів насильницької смерті на тілі експерти не виявили. Його направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить детальні причини смерті.