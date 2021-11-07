Жертви нічого не пам’ятали по пів доби: злочинці підливали ліки у напої і грабували людей. ВІДЕО

Групу злочинців, які організовано діяли на території Тернопільської та сусідніх областей затримали працівники поліції краю.

Про це 5 листопада під час брифінгу повідомив керівник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. Зловмисники використовували медичний препарат та грабували людей.

Учасники злочинної групи знайомились з громадянами у розважальних закладах, на залізничних вокзалах чи автостанціях та, увійшовши в довіру, пропонували їм випити алкоголь. Вони непомітно підсипали у напій потерпілих сильнодіючий лікарський препарат.

«Діяльність групи оперативники розпочали документувати з квітня цього року», – розповів Олександр Богомол.- До її складу входили вісім чоловіків віком від 20 до 30 років. Жертви – молоді люди. Вони нічого не пам’ятали по пів доби, часто втрачали свідомість і лише згодом виявлялося, що в них зникли всі цінні речі, документи та кошти».

Зловмисників затримали 4 листопада під час спецоперації, яка відбулася на території трьох областей під процесуальним керівництвом прокуратури області. П’ятьом підозрюваним вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розпочато кримінальне провадження передбачене частиною 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.