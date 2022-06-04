Біля Тернопільської митниці – черги. Тернополяни масово купують автомобілі за кордоном та безкоштовно оформляють їх в умовах воєнного стану. Від 24 березня в обласному центрі за нульовими ставками розмитнили майже п’ять тисяч автівок.

Тернополянин Костянтин Островський купував автомобіль у Польщі. Чоловік каже: на пунктах пропуску провів майже добу.

«Людей було багато. Намагаються скористатися нульовим розмитненням. Дехто чекав цієї можливості роками. Це варіант недорого придбати автомобіль тим людям, які втратили його через війну. Також – для волонтерів та армії допомога. Вважаю, що це хороша ініціатива».

Нульове розмитнення запровадили в Україні 24 березня. Новий закон дозволяємо волонтерам та приватним особам купувати автівки за кордоном та оформляти їх, не сплачуючи мита, ПДВ та акцизу. Втім, цією можливістю почали масово користуватися перекупники. Як наслідок – лише через Тернопільську митницю оформлено майже п’ять тис. автомобілів, втрати бюджету сягають понад 540 мільйонів гривень, – зазначив заступник начальника відділу Тернопільської митниці Андрій Северин. Відповідно до закону, такі правила розмитнення діятимуть до кінця воєнного стану.

«Запроваджене законом звільнення стосується пропуску та митного оформлення транспортних засобів, що возяться на митну територію України для вільного обігу. Це не стосується транспортних засобів, які були ввезенні в режимах тимчасового ввезення чи транзиту. Звільнення також не передбачено для будь яких інших товарів».

Додамо, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені на 90 діб – до 23 серпня.