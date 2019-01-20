Жахлива трагедія на Тернопільщині: у пожежі загинуло немовля. ФОТО
20/01/2019 0
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Вчора у Кременецькому районі сталася пожежа у житловому будинку, внаслідок пожежі загинуло немовля.
За інформацію рятувальників пожежа сталася 19 січня у селі Пославка Кременецького району, повідомляє Прес-центр. Пожежникам вдалося нейтралізувати вогонь, однак через отруєння чадним газом загинула малолітня дитина.
Причиною пожежі стала несправність печі. Всі обставини з`ясовують.
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