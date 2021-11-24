«Здай кров – подаруй шанс на життя» – благодійна акція під такою назвою розпочалася на Тернопільщині. Її вже підтримало понад три десятки жителів краю.

Тернополянка Анастасія Гук стала доноркою вперше. Дівчина вирішила допомагати у порятунку життів. «Спочатку мала страх, тому не долучалася до донорства. Але тепер я переборола його в собі і вирішила допомагати. Кров дуже потрібна. Тому я рада, що є здоровою та можу бути корисною іншим».

Під час пандемії потреба в крові збільшилася. Відтак орагнізатори акції вирішили мотивувати жителів краю до цієї доброї справи. «Кожен донор крові отримає 0,5 води від нашого партнера. Адже відновлювати водний баланс та тримати його у нормі потрібно кожному, хто хоче бути здоровим. Кожна донація рятує життя людини! Кожне ФОТО з закликом до здачі крові допоможе залучити нових людей до цієї доброї справи», – зазначив голова ГО «Я донор» Олександр Хома.

Зібрану кров направляють у лікувальні заклади, які надають допомогу постраждалим у ДТП або ж важкохворим людям.