Збитків на мільйон: директора лісгоспу підозрюють в оборудках з деревиною

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру у службовому недбальстві директору одного із державних лісових господарств Тернопільщини.

Чиновник, змінивши на посаді свого попередника, якому інкримінують розтрату державних коштів в обсязі 720 тис. гривень, не тільки не розірвав укладеної попереднім директором угоди, а й продовжував її виконувати. Таким чином, вже за його керівництва господарству завдано додаткових збитків на ще понад 250 тис. гривень.

За даними слідства, держпідприємство за власний кошт протягом трьох років постачало деревину комерційній структурі. Відповідно до укладеного договору, оплату за транспортування лісосировини мали здійснювати замовники продукції, однак перевезення вантажів оплачувалось лісовим господарством.

Загалом оборудка завдала держпідприємству збитків на понад 1 мільйон гривень.

Наразі чинному керівнику лісгоспу повідомлено про підозру за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Стосовно його попередника, обвинуваченого у розтраті ще понад 720 тис. гривень, обвинувальний акт вже скеровано до суду за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття правопорушення проводилися спільно із слідчими Територіального управління ДБР за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.