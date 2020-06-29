На Тернопільщині почали збирати допомогу жителям підтоплених населених пунктів.

Постраждалі потребують насамперед коштів на відновлення свого житла, а також продуктів і речей першої необхідності. Оскільки стихія у підтоплених селах знищила практично увесь врожай.

Надати допомогу першої необхідності можуть у центрах соціального обслуговування. Такі заклади працюють в усіх районах області.

“Наразі ми намагаємося скоординувати благодійників, а також потребуючих людей. Думаємо зробити це через центри соціального обслуговування, адже вони є в усіх районах. Там могли б отримувати допомогу від меценатів і розприділяти її відповідно до потреб людей, які потерпіли від негоди”, – каже координатор акції Олег Грушицький.

Минулого тижня від негоди постраждав 21 населений пункт на Тернопільщині у Монастириському, Бучацькому, Заліщицькому, Борщівському районах. Там підтопило 122 будівлі та майже вісімсот гектарів сільськогосподарських угідь.

Софія Романська