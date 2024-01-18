Завжди в перших рядах: Залужний нагородив “Золотим хрестом” командира з Тернопільщини

28 річний командир бойової машини отримав від головнокомандувача ЗСУ відзнаку «Золотий Хрест».

Командир відділення механізованої роти 83 окремого батальйону молодший сержант Андрій Починок на псевдо «Позитив» з перших днів повномасштабного вторгнення захищає українські території. Брав участь в бойових діях у Донецькій області, виконував завдання на Харківському напрямку, розповідають у 105 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.

«Він завжди в перших рядах. Постійно на передових позиціях. Відповідальний військовослужбовець, ефективно та вчасно виконує визначені завдання. Особливо проявив себе на Куп‘янському напрямку. Не боїться брати відповідальність на прийняття рішень у бойових діях, поважають його побратими, цінують», – відгукується командир підрозділу про свого бійця.

Завдяки мужності захисників наша країна в надійних і сильних руках. То ж нехай Господь береже кожного. Повертайтесь додому живими й здоровими!

Довідково

Нагрудним знаком «Золотий хрест» Головнокомандувача ЗСУ нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та зразкову поведінку у повсякденній діяльності.