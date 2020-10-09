Амфетамін, синтетичні наркотики та марихуану – усе це можна було придбати в Telegram-каналі. Його, перебуваючи в місцях позбавлення волі, створив житель Тернопільщини.

Чоловік уже знаходиться під слідством за виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин.

За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, організатор, маючи доступ до інтернету та користуючись мобільним телефоном в Чортківській установі виконання покарань, ще на початку травня цього року започаткував власний незаконний бізнес з міжрегіональними зв’язками. До нього долучив чотирьох осіб на волі з Хмельницької, Тернопільської та Вінницької областей.

– Він розподілив обов’язки та координував їхню діяльність, давав чіткі вказівки щодо розповсюдження цих наркотиків, а також налагодив канал надходження наркотичних речовин до учасників.

Від підлеглих керівник вимагав чіткого виконання усіх завдань: один забирав на вигадане ім’я поштові відправлення з наркотичними речовинами, фасував їх і передавав іншим спільникам, які уже закладали заборонені речовини по Тернополю, Хмельницькому та Вінниці. Документувати групу співробітники управління стратегічних розслідувань почали кілька місяців тому.

– В середньому в день вони могли заробляти від тридцяти до сорока тисяч гривень, в залежності від кількості збутів. Під час проведення заходів ми зрозуміли, що готується нова партія наркотичних речовин. Ми прийняли рішення щодо ліквідації злочинної діяльності і учасників злочинного угруповання.

Працівники стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Нацполіції Тернопільщини, під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури, за сприяння співробітників Чортківської установи виконання покарань №26 та з залученням бійців спецпідрозділу КОРД учасників угруповання піймали на гарячому. У наркоторговців вилучили більше кілограма наркотиків – амфетаміну, ПВП-солей та марихуани.

– Після проведення одночасно дванадцяти обшуків по місцях знаходження фігурантів і в їх помешканнях ми виявили та вилучили скретч-картки, банківські картки, записники з клієнтською базою, яку ми використовуватимемо під час проведення слідства.

У ході слідства стало відомо, що зарплату спільники отримували на банківські картки або віртуальні гаманці. А сам організатор усі заробітки переводив у біткоіни за які в подальшому купував новий товар, – розповів Василь Джиджора.

– Документування такого виду злочину надзвичайно складне, бо люди торгують наркотичними речовинами шляхом закладок та з використанням телеграм-месенджера. Ми залучили найкращих працівників нашого підрозділу, а також інших правоохоронних підрозділів і нам вдалося ліквідувати дане злочинне угруповання.

Трьом учасникам та організатору оголосили підозру згідно статті 307 частина 2 та 3 ККУ. Двом обрали запобіжний захід, ще одного затримали згідно статті 208 КПК, питання по четвертому ще вирішується. Працівники управління стратегічних розслідувань встановлюють спільників головного фігуранта справи та з’ясовують, хто і як передавав телефони та наркотики у місця позбавлення волі. Триває слідство.