Майже 140 тисяч гривень перерахували за минулу добу жителі області шахраям, які пропонували роботу в інтернеті. Усі потерпілі хотіли підзаробити в інтернеті, а натомість натрапили на шахраїв. Замість прибутків, втратили свої гроші.

Упродовж доби до співробітників поліції надійшло 4 звернення від жителів області про вчинення щодо них шахрайських дій. Потерпілі отримали повідомлення в месенджері про додатковий дохід онлайн. Їм пропонували ставити вподобайки під оголошеннями, переглядати відео та викуповувати товар на різних сайтах. Проте, щоб отримати такі завдання, треба було вносити свої гроші, які їм обіцяли повернути з відсотками. Люди виконували усі умови та перерахували шахраям гроші, проте залишилися ні з чим. Загальна сума збитків – майже 140 тисяч гривень.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочинів.

Поліцейські радять жителям області не довіряти незнайомцям, які надсилають повідомлення з пропозицією онлайн заробітку. Не перераховуйте у жодному разі їм кошти. Якщо вам пропонуються роботу і вимагають за це гроші – це вже ознака шахрайства. Не варто клікати за сумнівними посиланнями і встановлювати сумнівні додатки. Не повідомляйте третім особам особисту інформацію, особливо ту, яка стосується банківських рахунків.