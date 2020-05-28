У ніч з 24 на 25 травня в селі Гнильче Підгаєцького району, що на Тернопільщині, двоє хлопців постраждали від нанесення тяжких тілесних ушкоджень молодими чоловіками з сусіднього села Яблунівки. Хлопців жорстоко побили і лишили вмирати на дорозі.

Євген, якому 17 років та Володимир, який трохи старше в тяжкому стані у лікарнях Тернополя. За словами свідків, побиття тривало хвилин 10.

“17-років моєму братові Євгену. Вночі хлопці сиділи в центрі села компанією. Приїхали дві машини з Яблунівки, одна з яких таксі. Я достеменно не знаю, що там сталося, але маю інформацію, що перед приїздом телефонували і погрожували, можливо через дівчину, не знаю точно. Приїхали, вибігли з бітами, побили і втекли, залишивши мого брата помирати на дорозі. Один із потерпілих – Володя на колоніх доліз додому, а мій Женя валявся на дорозі, далі друзі повідомили батьків ті знайшли машину, щоб привезти додому, бо брат не міг йти своїми ногами. Перший день лежав у Підгайцях в лікарні, а потім перевезли у Тернопіль і відразу зробили операцію. Прошу вас про допомогу,вчора зробили одну операцію по вилученню осколків з голови,попереду ще дві операції на другу операцію потрібні пластини їх ціна 22,900 тисяч гривень – це вартість набору пластин. Брат прийшов до тями , права сторона не рухає взагалі, ні ногою, ні рукою, він говорити не хоче, стане поїсть трохи банана, плаче, бо голова болить дуже сильно. До речі у соціальній мережі один із тих, хто причетний до побиття мого брата писав, Володимир його звати, я його запитала чому він побив мого брата і чи стало йому легше, він написав, що мовляв легше не стало, але ніби то хлопці самі наривалися, і ще написав, що задурно я його не бив, я можу трохи помогти матеріально. Я сказала, що він буде сидіти за таке і ніяких грошей він нього ми не хочемо, на що він написав, ну той нехай йому Бог помагає і все, – розповідає сестра потерпілого Юлія Космірак”

Гроші можна перекинути на картку матері 17-річного Євгена.

Номер картки Ощадбанку – 4790 7299 4108 6613 Цяпало Зоряна Василівна (мама), карта Приватбанку – 5168 7573 6783 5974, Данилюк Євген, потерпілий.

За словами родичів за даним фактом подана заява у поліцію, проводиться розслідування.

Джерело: Тернополяни