Ще досі на Театральному майдані у Тернополі можна побачити ковзанку. Її встановили ще в грудні минулого року і очевидно, через події в країні не встигли забрати вчасно. Тернополяни скаржаться, що лід топиться і вода тече на всю площу.

Як повідомили Терену у пресслужбі міськради, до кінця цього тижня ковзанку мають демонтувати.

Нагадаємо, ковзанку просто неба на Театральному майдані облаштовують вже п’ятий рік поспіль. Вартість катання цього року коштувала 200 грн за годину. Встановлювати цю атракцію почали ще наприкінці листопада минулого року.

Зазначимо, що з 1 березня на території Тернопільської громади з 1 березня розпочався двомісячник благоустрою, під час якого заплановано провести ряд заходів з впорядкування прибудинкових територій, прилеглих та закріплених територій, придорожніх зелених смуг та паркових зон, прибирання підвалів тощо.