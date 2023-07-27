Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив захисника з Тернопільщини Івана Дубину почесним нагрудним знаком “Золотий хрест”.

Про це повідомляє Бучацький районний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців.

“Пишаємося нашими захисниками!

ДУБИНА Іван Олегович, житель с. Передмістя, відзначений почесним нагрудним знаком “Золотий хрест” Головнокомандувача Збройних Сил України!

Щира подяка і шана! Слава Україні! Героям Слава!”.

Довідково

Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій із підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

Нагрудним знаком можуть нагороджуватися повторно, причому загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів. У разі повторного нагородження особі вручається металеве зображення золотого кольору «Гілка дубового листя», яке розміщується на стрічці нагрудного знака.

Нагрудним знаком, як правило, нагороджуються особи, які раніше нагороджувалися нагрудним знаком «Сталевий хрест» або в разі здійснення особою визначного вчинку.