Заліз через відчинене вікно: безхатько обікрав будинок на Тернопільщині

Зловмисник скористався тим, що вікно в будинку було відчиненим, а всередині нікого не було.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Чортківського районного відділу поліції від 47-річного жителя райцентру. Невідомий проник у його помешкання та виніс звідти ноутбук.

Встановивши обставини злочину, працівники карного розшуку вийшли на слід зловмисника. Причетним до протиправного виявився 23-річний житель району. Чоловік не має постійного місця проживання. В поле зору правоохоронців потрапляє не вперше – раніше був судимий за майнові злочини.

Поліцейські перевіряють його причетність до вчинення інших правопорушень на території району.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.