Понад двісті нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Пік захворюваності у регіоні прогнозують у жовтні.

Третій тиждень поспіль в області простежується тенденція до збільшення кількості хворих. Почастішали випадки зараження серед медиків і школярів. В одній із шкіл на Тернопільщині медики зареєстрували спалах COVID-19. Відтак навчальний заклад відправили на карантин.

“Як ми і прогнозували, від вересня погіршується епідемічна ситуація. Необхідного рівня колективного імунітету жителі нашої області не мають. Це означає, що вірус має умови для подальшого поширення. За тенденціями минулого року, ми бачимо, що високий рівень захворюваності буде триматися біля семи тижнів — десь до кінця листопада. Це означає, що жителям краю необхідно вакцинуватися, щоб захистити себе та інших людей від поширення вірусу і не ставати джерелом поширення інфекції”, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, Кабмін змінив карантинні правила. Надалі вакциновані жителі краю зможуть залишатися соціально активними навіть під час локдауну.