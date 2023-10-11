8 жовтня в ході бойових дій у Запорізькій області загинув тернополянин Віталій Олегович Венгер.

Чоловік працював у Тернопільському міськрайонному центрі ДУ “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”. Бійцю був 51 рік.

Про важку втрату повідомили на сторінці установи.

“З перших днів повномасштабного вторгнення Віталій став на захист України. 8 жовтня, під час ведення бойових дій у Запорізькій області, віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам’ять про Віталія.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Добрий, світлий спомин про захисника нашої Батьківщини назавжди залишиться у пам’яті рідних, побратимів, друзів, колег, усіх, хто знав його, любив та шанував. Вічна пам’ять та Царство Небесне..

Спочивай з миром, вірний сину України.

Вічна тобі пам’ять та шана народна!”, – ідеться у зверненні колег.