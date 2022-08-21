У Більче-Золотецькій територіальній громаді зустріли тіло загиблого на фронті земляка, воїна Олега Буракова.

Чоловік народився у 1991 році. Проживав у селі Мишків.

Ще з 2020 року проходив військову службу за контрактом в одній із бойових бригад Збройних Сил України. Був командиром обчислювального відділення взводу звукометричної розвідки батареї управління артилерійської розвідки.

Олег Бураков загинув 19 серпня внаслідок ворожого артобстрілу.

У зв’язку з важкою втратою 20-23 серпня на території громади оголошено Днями жалоби.



