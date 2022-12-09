Загинув рівно через чотири місяці після призову: Тернопільщина втратила ще одного Захисника

Чергова жахлива звістка надійшла до Чортківської громади. Захищаючи Україну, захищаючи усіх нас, у боротьбі з московськими рашистами загинув житель села Біла Дмитро Філіпович.

Дмитра призвали на військову службу 4 серпня. Служив розвідником розвідувального взводу механізованого батальйону військової частини А7014. І рівно через чотири місяці – 4 грудня поблизу села Червонопопівка Луганської області внаслідок мінометного обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

У Героя залишилась мама та батько, дружина і двоє дітей, повідомляють у Чортківській міській раді.

Про дату та час зустрічі Героя у Чорткові та селі Біла повідомимо згодом.