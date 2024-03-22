Загинув майже рік тому: на вічний спочинок додому повертається 21-річний Герой з Тернопільщини

Страшна звістка з війни вкотре долинула на Тернопільщину. Додому на щиті повертається наш Герой-захисник Павло Пантєєв 2001 року народження із Борщева.

Про це повідомили у Борщівській міській раді.

Матрос Павло Пантєєв загинув майже рік тому – 19 квітня 2023 року біля н. п. Новобахмутівка Покровського району Донецької області. Він був сапером інженерно-саперного підрозділу.

“Це непоправна втрата для родини, громади, армії, України, – ідеться у зверненні міської ради. – Висловлюємо глибокі та щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким, друзям та побратимам воїна – Героя Павла”.

Зустріч тіла Павла Пантєєва відбудеться у неділю, 24 березня, о 9-й годині біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла у Борщеві. Чин похорону воїна-Героя пройде 25 березня. Початок – о 12-й годині.

З 23 по 25 березня у Борщівській територіальній громаді оголошено триденну жалобу.

Співчуття рідним. Вічна пам’ять Герою!