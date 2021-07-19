16 липня близько 17:30 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, неподалік села Кам’янки, не розминулися два буси та позашляховик.

За попередніми даними, автомобіль Mercedes-Benz, який рухався в напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу. Там він допустив бокове зіткнення з Nissan X-Trail, а після цього врізався в зустрічне авто Opel Vivaro.

В результаті удару водій Opel Vivaro, житель Хмельницької області, 1968 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Чотирьох пасажирів з автомобілів та водія Nissan X-Trail з тілесними ушкодженнями різного ступеня доправили до лікарні.