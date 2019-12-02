Одна людина загинула, а п’ятеро отримали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Підволочиському районі.

У понеділок, 2 грудня, близько 11:00 в селі Криве не розминулися GEELY та ВАЗ. За попередніми даними, причиною аварії є виїзд на смугу зустрічного руху однієї з автівок. Хто порушив – встановить слідство.

В результаті удару – загинув водій ВАЗу 1968 року народження. У GEELY їхало подружжя та жінка, яка сіла в авто у селі Зарубинці.

В іншому транспортному засобі окрім водія було двоє пасажирів. Людей з обох автівок госпіталізували до лікарні.

На місці ДТП працюють правоохоронці.