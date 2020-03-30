Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження в результаті автопригоди.

Аварія трапилася 27 березня близько 15:15 в Тернопільському районі на трасі “Тернопіль-Львів-Рава-Руська” неподалік села Довжанка, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «ЗАЗ-Sens», рухаючись у напрямку Львова, виїхав на праве узбіччя. В результаті такого маневру автівка врізалася в перешкоду – металеву дорожню огорожу, а після цього транспорт за інерцією викинуло на смугу зустрічного руху, де він не зміг уникнути удару з автомобілем «ВАЗ-2106».

На місце пригоди виїжджали і слідчі, і бригада швидкої. Тілесні ушкодження отримали обоє водіїв, а пасажира ВАЗу, жителя Хмельницького, 1944 року народження, госпіталізували до лікарні в травматичному шоці. У нього медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс, перелом ребер й тазу, забої легень та серця.

Майже 12 годин лікарі боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося. Травми виявилися несумісні із життям.

В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.