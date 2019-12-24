Вісім протоколів за керування автомобілем у нетверезому стані склали патрульні цими вихідними на Тернопільщині. У 2020-му році за таке порушення загрожує кримінальна відповідальність.

Верховна Рада України 3 грудня 2019 року ухвалила закон про запровадження кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані. Дотепер нетверезих за кермом карали адміністративно. Новий закон вводиться в дію з першого липня 2020 року.

Як повідомили у поліції, «кримінальна відповідальність загрожує водіям у разі керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також у разі відмови водія від проходження медичного огляду на стан сп’яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів».

Отже, за керування автомобілем у нетверезому стані передбачені штрафи від 17 до 32 тис. грн. і позбавлення права керувати транспортним засобом до трьох років. У разі повторного порушення штраф складе до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

Софія Романська