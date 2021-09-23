Відомий тернопільський журналіст, учасник бойових дій Ярослав Буяк уже два місяці не виходить на зв’язок.

Про це у Фейсбуці повідомив його друг і колега Володимир Андріїшин.

“Увага! Безслідно пропав у Тернополі наш колега, відомий журналіст, ветеран АТО Ярослав Буяк.

Останній раз зв’язок з ним був ще 26 липня. З тих пір його ніхто не бачив, на зв’язок з рідними він теж весь цей час не виходив, телефон вимкнено. Документи залишено у його тернопільській квартирі. Ярослава оголошено у всеукраїнський розшук, однак поки що жодних результатів немає, серед невпізнаних трупів та пацієнтів лікарень його не виявлено.

Велике прохання зголоситися тих, хто має хоч якусь інформацію про Ярослава, хто, можливо, десь бачив його чи розмовляв з ним по телефону після 26 липня. Прошу телефонувати 097-344-46-07, або писати мені в приват”, – ідеться у дописі.

Вчора стало відомо, що Ярослава Буяка оголошено у всеукраїнський розшук.

“Останній раз зв’язок з ним був ще 26 липня.

З тих пір його ніхто не бачив, на зв’язок з рідними він теж весь цей час не виходив, телефон вимкнено.

Велике прохання зголоситися тих, хто має хоч якусь інформацію про Ярослава, хто, можливо, десь бачив його чи розмовляв з ним по телефону після 26 липня”, – пише Світлана Гуменна.