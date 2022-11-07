Забив до смерті і зателефонував у поліцію: на Тернопільщині будуть судити вбивцю

Від 8 до 10 років позбавлення волі може загрожувати жителю Кременецького району, обвинуваченому за частиною 2 статті 121 КК України. Слідчі ГУНП в Тернопільській області скерували до суду матеріали кримінального провадження за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть.

Подія трапилася у вересні 2022 року. Про бездиханне тіло невідомого чоловіка в одному із дворів міста Почаєва на лінію “102″ повідомив місцевий житель. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події, виявила на тілі потерпілого численні ушкодження.

Судово-медичний експерт підтвердив, що смерть 54-річного мешканця Лановецької територіальної громади, настала в результаті ударів в різні частини тіла.

У ході слідства працівники поліції встановили, що до смерті потерпілого причетний сам додзвонювач.

За словами підозрюваного, під час розпивання спиртних напоїв у помешканні спільного знайомого у нього з потерпілим виник конфлікт. Суперечка переросла в штурханину. Після цього чоловіки вийшли з будинку і продовжили бійку. Кривдник наніс потерпілому кілька ударів, а коли той впав на землю, покинув місце злочину.

Господар житла виявив бездиханного товариша у дворі і розшукав винуватця сварки. Зловмисник повернувся перевірити стан жертви. Коли переконався, що той мертвий, сам викликав поліцію, заявивши правоохоронцям, що тіло виявив випадково. Однак працівники поліції довели причетність підозрюваного до скоєного протиправного вчинку.

Слідчі затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру та обрали і запобіжний захід – тримання під вартою.

За результатами проведених експертиз та зібраних доказів слідчі, за процесуального погодження прокуратури області, скерували обвинувальний акт на судовий розгляд.

Подальшу долю лиходія вирішуватиме суд.