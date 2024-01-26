Інспектори роти тактико-оперативного реагування повернули додому літню жінку, яка загубилася.

У середу близько 20-ї години ТОРівцям на службовий планшет надійшов виклик про те, що на проспекті Злуки перебуває пенсіонерка, котра загубилася. Охоронці порядку під час розмови з громадянкою дізналися, що вона заблукала і не памʼятає місця свого проживання. Інспектори встановили адресу бабусі, запросили в службове авто, відвезли додому та допомогли потрапити у квартиру.

“Друзі, будьте уважні до своїх близьких. Пам’ятайте, особливої турботи потребують люди похилого віку та діти”, – закликають патрульні.