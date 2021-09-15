Забій мозку і кома: у Тернополі водій автомобіля збив молоду жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 14 вересня на вулиці Тролейбусній.

Зі слів очевидців, жінку років 35-ти збило авто «Фіат», коли вона переходила дорогу.

Із політравмою – закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, із закритим переломом лівої гомілки, у стані церебральної коми потерпілу, після наданої медичної допомоги, накладання шийного комірця та іммобілізації кінцівки, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.