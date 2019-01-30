За рік тернополяни витратили на нові авто 29 мільйонів доларів

30/01/2019 Розмір тексту:

Впродовж 12 місяців 2018 року в Тернополі та області зареєстрували майже тисячу нових автомобілів, а сума покупок склала $29 млн.

Серед зареєстрованих авто в регіоні, 53% авто входило в ціновий діапазон $17 до 35 тис без врахування вартості додаткового обладнання. Ще 21% – дорожчі $35 тис. Середня ціна автомобіля у минулому році у перевищила $30 тис, а сума покупок склала $29 млн, – інформує сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Найпопулярнішою маркою серед жителів Тернополя минулого року була Toyota. На 160 авто цієї марки за рік витратили понад $5 млн без врахування вартості додаткового обладнання. Також у регіоні часто купували Volkswagen і Renault. Серед моделей найчастіше у регіоні обирали кросовер Toyota RAV4.

Для порівняння, у 2017 році у Тернополі та області також зареєстрували 1,1 тис нових автомобілів, але сума покупок тоді була меншою – $29 млн без врахування ціни додаткового обладнання.

Загалом, у 2018 році в Україні зареєстрували 80 тис нових автомобілів. Кожне з цих авто в середньому коштувало понад $29 тис. Найбільшу кількість нових автомобілів купили кияни – 31 тис машин на суму $1 млрд, а загальна сума витрат в країні становила $2,4 млрд.